Dopo la litigata furiosa tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, è intervenuta la famiglia di quest’ultima. I familiari dell’ex cantante dei Gazosa hanno chiesto la squalifica della modella e si sono riservati di prendere provvedimenti per le parole della concorrente brasiliana e per il gesto del lancio del bollitore. La famiglia di Helena, però, non è rimasta a guardare, e sua sorella Mariana ha rotto il silenzio su Instagram.

“Non è più possibile sopportare tante provocazioni; nessuno ha il diritto di invadere la mente di qualcuno in questo modo. È sbagliato. Qui si supera tutti i limiti dello spettacolo! Non può essere così!”. La sorella della Prestes ha anche taggato i profili di Endemol Shine Italia, di Beatrice Luzzi, di Alfonso Signorini e ovviamente del Grande Fratello.

Non è nemmeno la prima volta che Mariana prende posizione contro Jessica Morlacchi. Lo scorso mese, infatti, la sorella di Helena ha accusato la cantante di voler zittire la Prestes: “Continuare a dare della matta a una ragazza equivale a volerla zittire e silenziare, non è solo un’offesa. Ho visto ripetuti tentativi di sminuire e zittire mia sorella. Lei usa queste etichette quando non sa come attaccare ed è a corto di argomenti. La vera follia è arrivare agli insulti per evitare il dialogo”.