La lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi ha scatenato un putiferio dentro e fuori la Casa del Grande Fratello. Sui social, molti telespettatori hanno chiesto che vengano presi dei provvedimenti nei confronti della modella brasiliana. “Questo è da squalifica, spero che anche la famiglia di Jessica si muova e faccia qualcosa”, ha commentato un utente. E ancora: “Tirare un bollitore e dell’acqua, serve altro per eliminarla?”; “Mi auguro davvero che la facciano uscire al più presto”.

In tanti, però, ritengono che le responsabilità siano anche di Jessica, e che Helena non dovrebbe essere squalificata. “Se squalificano Helena allora devono farlo con mezza casa”; “Hanno fatto passare molte cose e adesso dovrebbero eliminare una perché ha lanciato per terra dell’acqua?”; “Invece che pensare al bollitore tirato per terra pensassero le sue fan agli insulti che lei ha rivolto ad Helena”.

Lite con Helena, intervengono i familiari di Jessica

Non solo le “Morline” (le fan di Jessica), ma anche i suoi familiari sono intervenuti sul profilo Instagram della cantante e hanno scritto che si riservano di prendere provvedimenti: “Questo non basta per squalificare Helena Prestes dal gioco? La famiglia di Jessica ovviamente si riserverà a prendere provvedimenti”.

Chi gestisce l’account social della Morlacchi ha anche condiviso questo post: “Chiediamo la squalifica di Helena Prestes per il suo comportamento scorretto nei confronti di Jessica Morlacchi. Tali atteggiamenti sono inaccettabili di fronte a qualunque cosa e compromettono lo spirito di correttezza e rispetto che dovrebbe caratterizzare la competizione. Confidiamo che vengano adottati dei provvedimenti adeguati per tutelare tutti i partecipanti”.