Al termine della lite con Jessica Morlacchi, Helena Prestes è stata richiamata in confessionale e il Grande Fratello ha deciso di separarla dal resto dei coinquilini, mandandola in suite insieme a Javier Martinez. Poche ore dopo, la modella brasiliana ha manifestato la sua volontà di abbandonare la Casa: “Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua Javier, devo andare, davvero sto impazzendo”. Il pallavolista argentino ha cercato di calmare Helena e l’ha invitata a rifletterci su: “Intanto passiamo la notte qui tranquilli e domani vediamo”.

Poco dopo, Martinez è uscito dalla camera della suite e ad alcuni gieffini ha detto: “Diciamo che è una sorveglianza proprio fisica. Però a una certa stavo lì e lei voleva andar via e io le ho detto di aspettare”. Nella notte, Helena e Javier sono anche stati nel “Confessionale n. 2” a parlare con la psicologa.

Nel frattempo, lo staff di Helena Prestes ha pubblicato un comunicato nel quale si parla di presunte frasi razziste e classiste di Jessica Morlacchi, e ha chiesto che vengano presi provvedimenti nei confronti della cantante.

Lo staff di Helena: "Frasi razziste e classiste di Jessica"

“Si sta assistendo con preoccupazione è tristezza ad una serie di attacchi ingiustificati rivolti alla concorrente Helena. Tali spezzanti ed arroganti atteggiamenti non possono essere più tollerati anche in ragione del fatto che espressioni del tipo: “non sai manco com’è fatto il pane”, “torna da dove sei venuta”. “Quella è abituata così…nella giungla”, “non parlare di cose profonde, ma balla la samba” oltre ad essere ingiustificatamente denigratorie, risultano essere profondamente razziste o, quantomeno, classiste e ci si augura ben lontane dal buon nome della produzione e/o della rete che mette in onda la trasmissione.

Si chiede pertanto di voler valutare, con attenzione le ingiurie ed i toni sprezzanti rivolti alla concorrente Helena al fine di assumere tutti i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni a tutela di quest’ultima nonché a tutela del pubblico televisivo. Questo è l’augurio del team di Helena”.