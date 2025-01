Un’altra protagonista del Grande Fratello ha deciso di dire la sua sul putiferio generato dal lancio del bollitore di Helena Pretes. La vincitrice della settima edizione del GF Vip, e grande amica della modella brasiliana, ha rotto il silenzio su X (ex Twitter), contribuendo ad alzare un ulteriore polverone. Nikita Pelizon ha sottolineato come le provocazioni continue (da parte di Jessica Morlacchi) abbiano causato il gesto deprecabile della sua ex compagna di avventura a Pechino Express.

“In una grotta, se la goccia cade sempre sullo stesso punto si crea una stalagmite. La stalagmite non si crea da sola. Se la goccia sono parole insistenti e pesanti, non giustifico il “lancio” della stalagmite, ma si merita zero difesa la goccia. Grande Fratello dai Piera a Helena”.

Nikita Pelizon ha sottolineato di non giustificare in alcun modo il gesto di Helena, ma nonostante questo è stata duramente criticata per il suo intervento. “Tu solo cavolate sai sparare da sempre! Se la tua amichetta smettesse di provocare (abbiamo visto tutti cosa ha fatto con il pane!) forse risulterebbe più simpatica! La verità è che ha bisogno di aiuto perché non sta bene e deve uscire!”, ha commentato qualcuno. “Mi spiace ma tu la stai giustificando, al GF le provocazioni sono sempre esistite, se non le sai gestire, meglio uscire dalla casa, lei in questo momento non è in sé, quindi, per il bene suo e della gente in casa meglio che esca, ora è pericolosa“.