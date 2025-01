Nella Casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha ammesso di nutrire alcuni dubbi in merito alla sincerità di Helena Prestes. Durante una chiacchierata con Alfonso D’Apice, l’ex Miss Italia ha confessato che sin dall’inizio è stata la modella brasiliana ad avvicinarsi e a farle la corte.

“A provare a baciarmi… non l’ho mai fatto io, è stata Helena ad avvicinarsi a me. Il primo giorno io non le ho dato il bacio, era lei che mi corteggiava con le labbra, con tutto, io zero… Il secondo giorno abbiamo dormito insieme e lei sapeva che mi piacciono anche le donne, mi faceva effetto e secondo me l’aveva intuito. E’ ovvio che poi scatta, il primo giorno posso resistere, poi scatta”.

Zeudi nutre dei dubbi su Helena soprattutto perché quest’ultima si è riavvicinata a Javier Martinez: “E’ scattato il primo bacio ed era importante, perché io non lo do subito ad una persona. Javier ha detto che non prova nulla per lei, ma a lei piace lui, per questo ho pensato che stesse giocando, perché evade dal nostro rapporto. Invece è stato detto che io sono evasa da là per venire da te. Quello che ho avuto io con te non l’ho mai avuto con Helena, perché tu mi hai parlato di una cosa tua profonda. Il bacio tra di noi è stato sbagliato perché è stato un raggiungere un’intimità che avevamo già raggiunto, era una cosa superficiale”.

Infine, la Di Palma ha detto di non cercare una storia seria al momento: “Non cerco proprio una relazione… Ma anche fuori, non voglio una relazione perché ultimamente sono molto concentrata su me stessa, su quello che voglio fare. Ho l’università, il tatuaggio, il mondo dello spettacolo in generale, ho qualche aspirazione, e l’amore ti distrae un po’. Non posso focalizzarmi su una persona se non mi focalizzo prima su me stessa e non mi realizzo. Se io bacio una persona non significa che voglio una relazione, non è che pensi già ad un futuro con quella persona se la baci. Per me il bacio è importante, ma non così importante da darlo solo alla persona che penso sarà la mia persona per il futuro”.