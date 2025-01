A distanza di poco più di 24 ore dalla lite con Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello, degenerata con un tentato lancio del bollitore dell’acqua nei confronti della cantante, Helena Prestes ha ammesso di provare vergogna per ciò che ha fatto. Per fortuna, la modella brasiliana non ha colpito nessuno, ma il suo gesto seguito alle continue provocazioni della Morlacchi hanno suscitato grande indignazione, sia dentro che fuori la Casa.

Confrontandosi con alcuni coinquilini, Helena ha ammesso che non era sua intenzione fare del male a Jessica, ma ha sottolineato di quanto fosse spaventata dalla violenza verbale perpetrata dalla cantante nei suoi confronti.

“Ho visto lei spaventata, questo ricordo, io non le avrei mai fatto del male, ma siccome lei ha puntato gli occhi fissi a me e ha detto più di tre volte cose che sa che mi hanno fatto male, io ho detto ‘smettila’, e lei non ha smesso”

E ancora: “Non voglio niente da lei, non voglio chiedere scusa. Mi è passato per la testa di dire che io non le avrei mai fatto del male, perché l’ho vista spaventata. Io sono un metro e ottanta, se volessi farle del male… Non avrebbe senso, non sono scema. Allora io ho cercato di uscire da quello. Dovevo andare in Confessionale, ma non sono andata perché la mia testa mi ha detto ‘affronta questo’. Non è la prima volta… Non sapevo rispondere con le parole, non le avrei mai fatto del male, quindi le ho buttato dell’acqua, come volevo fare a Shaila quando mi urlava addosso. Avevo il bicchiere di vino in mano e disse ‘se lei continua le butto il vino in faccia’. Per risvegliarsi perché mi sta offendendo e si sta facendo del male. Anche Jessica si stava facendo del male o lo stava facendo anche a me”.