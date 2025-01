Nella serata di sabato, alcuni concorrenti hanno ordito una sorta di complotto nel caso in cui il Grande Fratello decidesse di non squalificare Helena Prestes dopo il lancio del bollitore. Nelle ultime ore, due inquilini sono tornati a parlare di questo “piano” per capire in che modo agire. Chiara Cainelli ha consigliato a Lorenzo Spolverato di esporsi per primo durante la prossima puntata al fine di trascinare il resto del gruppo, ma di farlo prudentemente per non compromettere il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Tuttavia, il modello milanese teme che questa cosa possa apparire come un complotto e che in qualche modo danneggi esclusivamente lui.

Il piano di Lorenzo Spolverato

“Lo so che magari se io parto tutti potrebbero farsi indietro, che scatole questa roba. Devo tirarli in ballo io? Ma a quel punto sembra che po io stia facendo una roba complottista. Io sono così cog***ne da compromettere il mio percorso qui dentro. Quello che sta succedendo qui mi ricorda i picchetti che facevo a scuola, da solo o magari con due o tre persone e poi piano, piano gli altri venivano. Però ci rimettevo io. Diciamo che è un po’ come per il fatto che l’Italia va male, tutti si lamentano e vogliono cambiare le cose, ma quanti vanno lì sotto a Montecitorio a manifestare? Nessuno lo fa davvero!

Quindi io aspetto e in puntata vedo come va e come evolve a situazione. Poi c’ho pensato e mi sono detto ‘qui comprometto il mio percorso per una cosa che …’. Ma poi lo faccio soprattutto per voi. Perché tu metti caso che tra due o tre settimane vi capita qualcosa con lei… e credimi che vivere queste cose sulla propria pelle è diverso. A una persona così, anche se non le dai corda, lei comunque trova il modo di tirarti tutto fuori e toccarti lì. E io devo avere paura che questa qui impazzisca anche con te?”.