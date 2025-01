Quella che andrà in onda mercoledì 8 gennaio sarà una puntata del Grande Fratello ricca di colpi di scena, e non solo perché scopriremo se verranno presi provvedimenti nei confronti di Helena Prestes per il lancio del bollitore a Jessica Morlacchi, ma anche per lo scontro tra Ilaria Galassi e la modella brasiliana che si è verificato al termine della diretta del 30 dicembre. L’unica Non è la Rai rimasta in gioco dopo i ritiri di Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, ha detto di augurarsi che gli autori prendano provvedimenti nei suoi confronti dopo quanto accaduto con Helena, ma in queste ore si parla con insistenza di un suo possibile ritiro.

Ieri sera, infatti, Ilaria Galassi e Zeudi Di Palma hanno parlato in camera, e opoco dopo l’ex Miss Italia si è diretta verso il bagno e tra sé e sé ha sussurrato: “Uff che p*lle che Ilaria se ne va”. La regia poi ha immediatamente l’audio, ma ormai i telespettatori avevano sentito l’anticipazione fatta da Zeudi su questo presunto ritiro pianificato dalla Galassi.

La scorsa settimana, Ilaria ha ha ammesso che quanto accaduto con la Prestes è stato grave e che spera che vengano presi dei provvedimenti nei suoi confronti: “Sono onesta e ti dico che spero che arrivino a prendere anche dei provvedimenti per quello che è successo l’altra sera con Helena. Sì su di me dico, che prendano qualche provvedimento. Se devo stare così è meglio che me ne vado subito? No! Io aspetto la puntata di lunedì e poi vedremo. Anche perché quasi certamente ne parleranno e verrà tutto fuori. Non è che faranno finta di nulla. L’argomento sarà trattato e a quel punto un provvedimento lo prenderanno di sicuro”.