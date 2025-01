Quando Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo hanno nominato Maria Monsè, quest’ultima ci è rimasta malissimo. La showgirl, infatti, quando è entrata nella Casa del Grande Fratello, credeva di trovare due vecchie amiche, con le quali ha condiviso l’esperienza a Non è la Rai. Durante il durissimo confronto avvenuto durante l’ultima puntata, la Monsè ha iniziato a rinfacciare alcune cose: a Pamela ha ricordato quando ha cercato di convincere suo marito a passare dalla compagnia assicurativa per la quale stava lavorando in quel momento, mentre a Ilaria ha rinfacciato di averle procurato dei trattamenti estetici gratis, nonché un agente.

Pamela e Ilaria hanno smentito, ma Maria – almeno sulla Galassi – aveva ragione, e una volta uscita dalla Casa ha voluto far chiarezza condividendo sul proprio profilo Instagram le versioni del chirurgo estetico e dell’agente. “Io ho i testimoni che possono sbugiardarla”, aveva detto durante la lite e così ha fatto.

Ilaria Galassi smascherata, l'agente e il chirurgo confermano la versione di Maria Monsè

Alcuni giorni fa, il chirurgo Andrea Bitonti è intervenuto in prima persona su Instagram e ha pubblicato una foto insieme a Ilaria Galassi con la seguente didascalia: “Per onestà e sincerità devo dire che fui contattato al telefono da Maria Monsè per avere un occhio di riguardo nei confronti di Ilaria Galassi accontentandola con molto piacere”.

Ieri è stata la volta di Paolo Chiparo, agente, che sempre su Instagram ha scritto: “Eppure nel lontanissimo marzo 2023 Maria Monsè ha interceduto con la mia agenzia affinché la rappresentassimo. La realtà, a volte, è ben diversa dalle parole”.