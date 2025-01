La scorsa settimana, Alfonso Signorini ha annunciato in diretta il ritiro di Pamela Petrarolo dal Grande Fratello. L’ex volto di Non è la Rai ha abbandonato il reality show per motivi familiari che, però, non sono stati specificati. A quanto pare, una persona vicino alla donna ha avuto problemi di salute e lei, giustamente, ha preferito uscire dalla Casa per stare accanto ai suoi cari in questo momento complicato. Signorini ha anche comunicato che la porta rossa sarebbe rimasta sempre aperta per Pamela: “Purtroppo adesso deve uscire per motivi personali ed è giusto che sia così. Noi però le lasciamo la possibilità di tornare qualora lei lo desideri e la situazione migliori. Le porte del programma restano aperte per lei, che potrà così scegliere di tornare quando vorrà. Voglio farti i complimenti per il tuo percorso e per lo spirito che hai avuto, sei stata la concorrente perfetta per questa trasmissione”.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare il rumor circa un possibile ritorno di Pamela: “Pamela tornerà nella casa, non come ospite o per una visita, ma tornerà in gioco dalla puntata di mercoledì sera 8 gennaio”, si legge. A quanto pare, non si tratta solo di una voce. La Petrarolo, infatti, ha condiviso sul suo account Instagram i post che parlano del suo ritorno nella Casa.

In questi minuti, inoltre, gli autori ha ì comunicato il ritorno della Petrarolo anche agli altri concorrenti, che hanno accolto la notizia con gioia.