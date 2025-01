Pochi istanti fa, gli account social ufficiali del Grande Fratello hanno avvisato i telespettatori dell’annullamento del televoto in corso. Sono stati infatti annunciati provvedimenti disciplinari, quasi sicuramente dopo la lite tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes (quest’ultima al televoto per il preferito). La modella brasiliana, dopo una discussione con la cantante, aveva provato a lanciarle l’acqua del bollitore. Un gesto, quello di Helena che aveva scatenato una vera e propria rivolta sui social, tra chi invocava la squalifica della Prestes, e chi riteneva invece che la Morlacchi l’avesse provocata al punto da farla reagire in quel modo. Al momento non è chiaro se si tratti di una squalifica o di un altro tipo di provvedimento, e non ci resta che attendere la puntata che andrà in onda mercoledì 8 gennaio per scoprirlo.

Quella tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi non è però stata l’unica lite che si è verificata in questi giorni nella Casa. Anche tra Ilaria Galassi e la modella brasiliana c’è stato un forte alterco, e tra le due gieffine sono volate parole grosse. Stando a quanto rivelato da TVBlog, questi due episodi saranno al centro della puntata di mercoledì 8 gennaio, la prima del 2025. “Proprio in queste ore si stanno decidendo gli eventuali provvedimenti che verranno presi contro le tre concorrenti di questo Grande Fratello – si legge sul noto portale -. Ogni ipotesi è sul tavolo, ivi compresa quella di provvedimenti in massa per le tre inquiline. Anche se la soluzione più coerente e salomonica resta quella di metterle al televoto e lasciare decidere al pubblico chi eliminare. L’esito di tale televoto verrà reso noto nella puntata di lunedì 13 gennaio 2025. Ore decisive quindi queste per le tre ‘effervescenti’ concorrenti del reality di Canale 5”.