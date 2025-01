Dopo giorni di liti e fortissima tensione, ieri sera nella Casa del Grande Fratello si è tornato a respirare un clima di serenità grazie ad una festa organizzata dagli autori. Dopo cena, infatti, c’è stato un party durante il quale Lorenzo Spolverato si è improvvisato vocalist, ma le sue parole hanno fatto scoppiare l’ennesima polemica. Il modello milanese, infatti, riferendosi a Helena Prestes e ai fan di Javier Martinez, ha detto: “Le nostre cubiste che reggono il ritmo, siamo pronti, andiamo con la musica. La brasiliana si è fatta male. La brasiliana è ubriaca, sta esagerando. Viva la flotta (i fan del pallavolista argentino, ndr)”. Sui social è esplosa l’ennesima faida tra i fandom, con i sostenitori di Helena e Javier che si sono scagliati contro Lorenzo.

Ennesima bufera si abbatte su Lorenzo Spolverato

“Sto diventando intollerante e nera verso il continuo uso di brasiliana per denigrare Helena. Giuro che provo rabbia per il continuo razzismo”, ha commentato un utente. E ancora: “Continua il bullismo e il razzismo, la brasiliana si è fatta male la brasiliana è ubriaca… Lorenzo curati l’ossessione”; “Mentre fa l’animatore da villaggi turistici sempre Lorenzo: ‘la brasiliana è ubriaca’ ‘viva la flotta’. Non riesce proprio a non pensare a loro”.

I seguaci di Spolverato sono intervenuti in difesa del gieffino: “Queste fan che rompono ‘Lorenzo provoca Helena, Lorenzo è razzista’. È già tanto se la brasiliana ancora sta in casa. E se la fanno rimanere. Chiamarla brasiliana sarà pure poco. E ancora rompete. Ma almeno tacete”; “Quindi doveva chiamarla la sudamericana? Ha solo detto la brasiliana, che è il suo paese, basta fare polemica per tutto, siete delle pazze”. “Gli Heleners hanno rotto. Ora attaccano Lorenzo per aver detto “la brasiliana” quando lei ha più volte etichettato Shaila come napoletana… ma lei è buona”.