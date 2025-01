Nuovo amore per Carola Carpanelli? L’ex corteggiatrice, scelta da Federico Nicotera durante l’edizione 2022-2023 di Uomini e Donne, è stata avvistata in un locale mentre si baciava appassionatamente con un giovane imprenditore di nome Simone. Il video è stato inviato a Deianira Marzano, che l’ha condiviso tra le sue Instagram stories. “Ti giro un video: Carola Carpanelli, ex di Federico Nicotera di Uomini e Donne, si bacia appassionatamente con Simone, un giovane imprenditore”, si legge nella segnalazione inviata all’esperta di gossip.

La rottura tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera

La storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è giunta al capolinea a distanza di tre mesi dalla loro uscita dal dating show di Maria De Filippi. Alla fine del suo percorso, l’ingegnere romano scelse la studentessa varesina e non Alice Barisciani, 26enne senese con cui aveva altrettanto legato. I due condivisero i mesi successivi, mostrando i risvolti della loro storia anche su Tik Tok, su cui pubblicavano spesso video insieme che li ritraevano nella loro quotidianità. Poi, però, con una Instagram story, l’ex tronista annunciò la fine della storia: “Le motivazioni le sappiamo solo io e lei”, scrisse. Poco dopo, i due si ritrovarono in studio a Uomini e Donne e lui la accusò di essere stata insieme a lui solo per hype. Queste le sue parole: “Ti dico io cosa è successo. Siamo usciti da qui ed era tutto apposto. Avevi vinto, volevi uscire con me, ti sei goduta l'hype, ma dura due mesi l'hype, poi sparisce. Ti sei goduta tutto quello che c'è dopo il programma, appena si è normalizzata la cosa sono nati i problemi. Io posso essere mezzo matto, però farmi credere che gli asini volano no. Se vai via per una litigata, sinceramente no. Hai creato problemi dove non c'erano. Ho fatto il cagnolino suo, mi sentivo sbagliato. Hai cercato un problema perché era finito l'hype”.