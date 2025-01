Pochi istanti fa, gli account social ufficiali del Grande Fratello hanno avvisato i telespettatori dell’annullamento del televoto in corso. Sono stati infatti annunciati provvedimenti disciplinari, quasi sicuramente dopo la lite tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes (quest’ultima al televoto per il preferito). La modella brasiliana, dopo una discussione con la cantante, aveva provato a lanciarle l’acqua del bollitore. Un gesto, quello di Helena che aveva scatenato una vera e propria rivolta sui social, tra chi invocava la squalifica della Prestes, e chi riteneva invece che la Morlacchi l’avesse provocata al punto da farla reagire in quel modo. Al momento non è chiaro se si tratti di una squalifica o di un altro tipo di provvedimento, e non ci resta che attendere la puntata che andrà in onda mercoledì 8 gennaio per scoprirlo.

Di seguito il comunicato:

"Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati”.