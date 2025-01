Martina De Ioannon ha annunciato che entro la prossima settimana farà la sua scelta. E’ ciò che emerge dalle anticipazioni relative alla registrazione odierna di Uomini e Donne, fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni 6 gennaio 2025

“Martina ha fatto l’annuncio in studio della scelta. In studio, sia Ciro che Gianmarco sono rimasti stupiti, lei ha ballato con entrambi (con Ciro erano abbastanza vicini), perché è Ciro a fine puntata ad andare da lei e invitarla a ballare.

Martina ha chiesto di passare con entrambi una giornata completa per viverli fino in fondo prima di scegliere.

Per quanto riguarda il Classico, c’è stata una lite tra Gianluca e Gianmarco (corteggiatori di Francesca Sorrentino). Lei ha eliminato Francesco e ha fatto un’esterna con Gianluca, facendogli una sorpresa, una sorta di dedica in una lettera/biglietto. Lui in studio dice che ha apprezzato questo suo gesto. Lei balla con lui”.