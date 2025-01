Quella che andrà in onda domani, mercoledì 8 gennaio, sarà una puntata del Grande Fratello caratterizzata da tre possibili provvedimenti disciplinari e una squalifica che appare quasi certa. Stando alle voci che provengono direttamente dal dietro le quinte del reality show condotto da Alfonso Signorini, Helena Prestes verrà quasi sicuramente espulsa, ma nelle ultime ore c’è anche un altro concorrente che si è detto pronto ad abbandonare la Casa. Stiamo parlando di Lorenzo Spolverato, il quale ha lasciato intendere che potrebbe ritirarsi, e ieri lo ha detto in maniera chiara.

Mentre era a tavola con Shaila Gatta, il modello milanese ha dichiarato: “Basta, io te lo dico, se mercoledì non mi mandano fuori, vado fuori io. Perché voglio uscire? Perché sono pieno fino qui. E tu? E tu vieni con me”.

A dire il vero, non è la prima volta che Spolverato minaccia di abbandonare la Casa, ma non è mai passato dalle parole ai fatti. Ecco perché i telespettatori ritengono che si tratti esclusivamente di una strategia in vista della nuova puntata. “Ma quando mai questo se non lo buttano fuori rimane lì pure per il GF dell’anno prossimo”, ha commentato un utente. E ancora: “Ha appena detto che mercoledì sera esce, questa è l’unica sua battuta che mi ha fatto ridere”. “Non festeggiate che questo ce lo ritroviamo pure il prossimo anno”. “Deo gratis, sarebbe un sogno, ma è la sua ennesima cavolata detta per avere attenzioni”.