Il Grande Fratello ha annullato il televoto che vedeva coinvolti Helena Prestes, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Bernardo Cherubini perché ci sarà un provvedimento disciplinare che – evidentemente – coinvolgerà uno dei concorrenti che erano stati nominati. Quel che è certo è che la destinataria della sanzione è la modella brasiliana, che nei giorni scorsi, durante una lite furiosa con Jessica Morlacchi, ha tentato di lanciare un bollitore. Ma quale sarà il destino dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi? Verrà squalificata oppure ci sarà un televoto flash durante il quale il pubblico deciderà il suo destino?

Helena Prestes, il suo destino al Grande Fratello

Nella puntata che andrà in onda mercoledì 8 gennaio sapremo con certezza se Helena verrà estromessa o meno dal reality show. Nel frattempo, Grazia Sambruna ha rivelato che gli autori sarebbero orientati per la squalifica. La giornalista ha sottolineato come però le cose possano cambiare velocemente, ma al momento sarebbe questa la direzione intrapresa da chi lavora dietro le quinte del GF.

“Non è stato ancora deciso niente in modo definitivo, ma mi arriva all’orecchio voce per cui uno dei provvedimenti disciplinari sarebbe la squalifica in diretta di Helena, senza televoto, senza appello. Vedremo mercoledì. […] Raga non ho scritto che Helena verrà sicuramente squalificata in diretta mercoledì. Ho scritto che per il momento pare essere questo il provvedimento disciplinare che ha più probabilità d’esser preso per lei. Hanno da passare ancora tre giorni, calma”.