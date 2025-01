La lite esplosa la scorsa settimana tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, degenerata con un tentato lancio del bollitore da parte della modella brasiliana, continua a far discutere sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Al riguardo, parlando con alcuni coinquilini, Shaila Gatta ha detto di essersi vergognata del comportamento di Helena: “Io mi sono vergognata di stare qua, noi simo dei professionisti”. Una frase che non è stata gradita da Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del GF Vip e grande amica della Prestes, che su X (ex Twitter) ha così commentato: “Si parla di professionalità? Rimembriamo i giorni al Grande Fratello spagnolo? Meglio di no. Di che professionalità potremmo parlare? Faccio un’analisi sul punto però: la parola reality significa realtà. Quindi essere chi si è né professionali né altro. Educati non sarebbe male”.

Ciò che appare ormai scontato è che Helena Prestes sarà oggetto di un provvedimento disciplinare che verrà reso noto nel corso della puntata che andrà in onda mercoledì 8 gennaio. Nel pomeriggio di ieri, infatti, il Grande Fratello ha annunciato che “il televoto in corso è stato annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati”, e la modella brasiliana è l’unica tra i nominati a rischiare una sanzione disciplinare.