Nelle passate edizioni del Grande Fratello sono stati diversi i concorrenti che si sono resi protagonisti di scivoloni e gaffe sugli sponsor, e anche quest’anno non fa eccezione. Nella giornata di ieri, Maxime Mbanda e Shaila Gatta hanno parlato delle loro abitudini quotidiane, ed è saltato fuori il nome di una nota catena di supermercati. Il rugbista ha chiesto all’ex velina con quali mezzi si sposta in città, e lei ha spiegato: “Io mi muovo sia in macchina che in metro. La mattina se il tempo è bello e non fa troppo freddo preferisco muovermi in metro. Se invece devo uscire la sera no, perché purtroppo è pericoloso”.

Poi, Maxime ha fatto una domanda specifica a Shaila: “Ma quindi tu vai a fare la spesa all’Esselunga?”, e lei ha risposto in maniera del tutto inaspettata: “Ma no, i fessi vanno a fare la spesa a…”. A quel punto la regia è intervenuta immediatamente prima che la ballerina napoletana potesse completare la frase, e ha silenziato l’audio.

Questa frase – tra l’altro tagliata – ha sollevato l’ennesimo polverone sui social. In molti hanno accusato Shaila di aver offeso milioni di persone che vanno a fare abitualmente la spesa all’Esselunga, e c’è anche chi ha taggato i profili della nota catena di supermercati chiedendo che vengano presi provvedimenti. A dire il vero, non sappiamo cosa abbia detto esattamente la Gatta dopo che il GF l’ha censurata. Potrebbe anche darsi che la frase completa sia stata “I fessi vanno a fare la spesa all’Esselunga in metro”.