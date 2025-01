Questa sera scopriremo il destino di Helena Prestes al Grande Fratello. Il provvedimento disciplinare annunciato sui profili social del reality show riguarda senza dubbio la modella brasiliana, visto che tra i concorrenti al televoto – che è stato annullato – è l’unica ad averla combinata grossa. Alcuni addetti ai lavori hanno anticipato che gli autori avrebbero deciso di squalificare la modella brasiliana, ma secondo le ultime indiscrezioni nulla è stato ancora deciso.

Anche tra le mura della Casa più spiata d’Italia, così come avviene in queste ore sui social, i concorrenti stanno discutendo della possibile sanzione che verrà comminata a Helena. Javier Martinez, parlando con Amanda Lecciso, ha detto: “Ma secondo te? Perché lei è convinta che domani uscirà, ho un po’ di paura”. La sorella di Loredana ha rassicurato il pallavolista argentino, e ha detto che secondo lei la Prestes verrà graziata: “Dai, macché, no. Lei pensa di uscire per il pubblico o per una decisione a priori? Ah la squalifica? Ma va, no”.

Javier ne ha poi parlato con Maxime Mbanda, sottolineando di essere in ansia per Helena. Al contempo, però, ha aggiunto che secondo lui non verrà espulsa: “C’è questa situazione che mi fa agitare un po’. Lei è convinta che domani esce, ma è proprio sicura. Secondo me non esce”.

Maxime non crede che la Prestes uscirà, ma ha anche aggiunto che secondo lui meriterebbe la squalifica: “Secondo me no, non uscirà. La cosa peggiore che può succederle è che andrà al televoto. Però per quello che è successo sarebbe giusto”. Allora Javier allora ha detto che secondo lui Helena non dovrebbe uscire per l’episodio del bollitore lanciato a terra: “No, invece secondo non sarebbe giusto se uscisse”.