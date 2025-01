La scorsa settimana è esploso nuovamente il gossip che vede protagonisti Perla Vatiero e Alessio Falsone. E’ infatti diventato virale su X (ex Twitter) un video che mostra i due ex concorrenti della passata edizione del Grande Fratello trascorrere insieme il capodanno in un locale di Milano in compagnia di altre persone. Nessuna immagine “compromettente”, semplicemente l’allenatore di calcio e l’influencer campana che ballano e bevono un drink, ma tanto è bastato a riaccendere il pettegolezzo.

Già lo scorso dicembre, in occasione della festa di compleanno di Marco Maddaloni, aveva fatto discutere un altro video in cui Perla e Alessio ballavano insieme. Ai tempi della loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia, già si parlava di una possibile “ship” tra Falsone e la Vatiero (nacque anche l’hashtag di coppia, Falsiero), tuttavia non c’è mai stato nulla, anche perché ci fu il ritorno di fiamma tra Perla e Mirko Brunetti (che si sono lasciati definitivamente lo scorso agosto), e Alessio iniziò una frequentazione con Anita Olivieri, terminata lo scorso maggio.

Lo sfogo di Alessio Falsone

Proprio dopo il party di Maddaloni, a Falsone erano arrivate tantissime domande circa un presunto flirt con Perla: “Faccio questo piccolo monologo per mettere i punti sulle I in merito alla festa di Maddaloni. Mi sono arrivate centinaia di domande, anche di bassissimo livello […] A prescindere da qualsiasi cosa io avessi voluto fare o dire, e che vorrò in futuro fare o dire con qualsiasi persona nel mondo, ma secondo voi io da chi mi devo nascondere? Io non ho padroni. L’unico parere che per me conta è quello della mia famiglia, di tutto il resto del mondo me ne sbatto i cog***ni! Cioè, del parere delle Perliners (fan di Perla, ndr), degli Anilessio (fan dell’ex coppia formata da Alessio e Anita, ndr) io me ne sbatto i cog***ni! Con Perla non c’è stato nulla e non ci sarà mai nulla. Se avessi voluto provarci con Perla lo avrei fatto senza problemi, perché non me ne fo**e un ca**o di quello che pensa la gente”.

Perla su Mirko e Alessio: "Non vi risponderò mai"

Ieri sera, durante una lunga diretta su Instagram, Perla è stata tempestata nuovamente di domande circa la sua attuale situazione sentimentale (molte delle quali si riferivano proprio ad un possibile ritorno di fiamma con Mirko e ud un flirt con Alessio). Per l’ennesima volta, l’ex gieffina ha ribadito che vengono insinuate cose che non esistono: “Mi fate mille domande inerenti a come va con Alessio… Raga, non vi rispondo. Io rispondo a tutto, ma questi sono argomenti che non mi interessano. Non devo giustificarmi né tantomeno rispondere, perché parliamo di cose…. Insinuate cose che non esistono. Tra l’altro, non vi risponderò mai, potete farmi tutte le domande che volete su Alessio, su Mirko, o su chiunque altro voi avete pensiate io stia frequentando in questo periodo, non vi risponderò mai. Dovete comunque capire che io ho una mia vita privata, quindi tante cose saranno anche fatti miei, basta, smettetela. Questa è ossessione”.