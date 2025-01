Ieri sera, nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare la Casa a causa del trattamento – a suo dire non equo – ricevuto dopo la “lite del bollitore” con Helena Prestes.

Una decisione che ha spiazzato i coinquilini, e che ha gettato nello sconforto soprattutto Mariavittoria Minghetti, grande amica della cantante, che ha provato in tutti i modi a convincerla a restare e ad affrontare il televoto eliminatorio. Al termine della diretta, la dottoressa romana ha deciso di confrontarsi con la modella brasiliana, e le sue parole hanno fatto storcere il naso ai telespettatori, che non si aspettavano una sterzata simile in favore di Helena, considerata soprattutto la sua reazione all’uscita della Morlacchi.

“Sai che in realtà ti voglio bene e ti considero vera. In quelle reazioni anche c’è verità. Nessuno si è comportato bene, lei (Jessica, ndr) ha sbagliato perché le cose verbali sono paragonabili a tutto il resto per me. Io contro di te non ho nulla, ma nel momento in cui mi trovo alle strette e l’unica con cui ho avuto una discussione se stata tu, non ho motivo per nominare gli altri. So che il bollitore non volevi lanciarlo a lei perché è stata una cosa esacerbata, perché so che quando Jessica si mette di punta può diventare snervante. Io ti voglio stare vicina, non ho nulla contro di te. Ti sento molto pura e vera come persona”.