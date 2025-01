Giornata di aerei sopra la Casa del Grande Fratello. I fan di Helena Prestes e Javier Martinez hanno infatti inviato un messaggio alla modella brasiliana e al pallavolista argentino, invitandoli a non fidarsi di Zeudi Di Palma, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.

I primi a vedere l’aereo sono Shaila Gatta e Tommaso Franchi: l’ex velina ne dà un’interpretazione corretta, dicendo che si tratta di un invito a Helena e Javier a non fidarsi di Zeudi, Chiara e Alfonso. L'idraulico toscano, invece, ritiene che sia un modo per mettere in guardia la modella dal pallavolista. Helena e Javier escono e osservano il messaggio. Ascoltano i commenti dei coinquilini, ma non dicono nulla e si abbracciano solamente.