Benedetta Parodi lascia la conduzione di Bake Off Italia - Dolci in Forno. Una notizia che di fatto rappresenta la fine di un’era per i fan del programma, che da ben dodici anni la identificano come il volto del talent dedicato ai pasticceri amatoriali.

E mentre si resta in attesa della conferma ufficiale, le indiscrezioni parlano chiaro: a prendere il suo posto sarà Brenda Lodigiani, un nome che, almeno sulla carta, promette di portare una ventata di freschezza e ironia nel tendone più dolce della televisione italiana.

Classe 1987, Brenda Lodigiani è nota principalmente per il suo lavoro comico e brillante con la Gialappa’s Band. Da tre anni, infattim, è uno dei volti fissi del GialappaShow su Tv8 e Sky Uno. Ha iniziato su Comedy Central, è passata per Disney Channel, ha fatto ridere tutti a Scorie con l’imitazione di Arisa e ha calcato il palco di Sanremo con uno dei suoi personaggi più iconici, ovvero Angela dei Ricchi e Poveri.

Il passaggio di testimone non sarà da poco: Benedetta Parodi era lì dalla prima edizione, nel 2013, accompagnando i concorrenti (e il pubblico) tra torte e lievitati. Il resto del cast, invece, resterà invariato: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia saranno ancora dietro al bancone a giudicare (e assaggiare), mentre Iginio Massari, introdotto lo scorso anno come ospite fisso per la prova tecnica, tornerà a mettere in soggezione aspiranti pasticceri con il solo sguardo.

Per ora, nessuna dichiarazione né da parte della produzione (Banijay Italia per Warner Bros. Discovery), né da parte della stessa Benedetta Parodi, che sui suoi social mantiene il più assoluto silenzio.