Ieri sera, Giulia De Lellis avrebbe dovuto co-condurre al fianco di Mago Forest la puntata di GialappaShow. Tuttavia, come hanno notato i telespettatori che si sono sintonizzati su Tv8 e Sky Uno, dell’influencer non c’era traccia.

Mago Forest, nel dire che la co-conduttrice di puntata aveva dato buca, non ha mai fatto il nome di Giulia De Lellis. A rivelarlo ci ha però pensato Grazia Sambruna, che ha ricordato un piccolo trafiletto di Tv Sorrisi & Canzoni in cui veniva annunciata come conduttrice “dopo la puntata con Matilde Gioli”. E dato che quest’ultima ha co-condotto la scorsa puntata, appare scontato che sia stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a dare forfait all’ultimo minuto.

“Riguardo all’assenza della conduttrice iersera al GialappaShow posso dirvi che non si è trattato di una gag ma di un pacco reale, dell’ultimo minuto (per altro, risolto egregiamente da autori, Gialappi, cast). Ancora più chapeau!”, ha scritto la Sambruna su X, prima di fare il nome della De Lellis. “Notoriamente in dolce attesa, non stupisce che l’influencer abbia potuto rifiutare l’impegno, anche con poco preavviso“, ha infine scritto su MowMag.