Lo scorso mese, Yulia Bruschi ha lasciato la Casa del Grande Fratello in accordo con la produzione dopo aver appreso della denuncia del suo ex compagno Simone Costa. A distanza di settimane, la madre dell’ex gieffina toscana ha dichiarato che il ritiro dal programma non era necessario, in quanto sua figlia aveva già incontrato il suo avvocato, con il quale aveva “sistemato la sua situazione”. La madre di Yulia ha anche mosso delle accuse pesanti nei confronti del GF, parlando di “inganni” e paragonando la situazione della figlia a quella di altri concorrenti che sono usciti dalla Casa per poi farvi ritorno pochi giorni dopo (vedi Pamela Petrarolo).

Lo sfogo della mamma di Yulia Bruschi

“Sono molto, ma molto arrabbiata, perché l’uscita di mia figlia è stata ingiusta e vi spiego perché. Secondo me mia figlia è stata tirata in un inganno. Quando è venuta fuori questa cosa della denuncia, un’autrice mi ha chiamata dicendomi che c’era la possibilità di mandare la legale di Yulia per non farla uscire di casa. Io ho mandato la legale di Yulia, tutto programmato con la redazione del programma. Tutto pagato, il biglietto del treno andata e ritorno, tutto. Tramite il confessionale hanno fatto uscire Yulia, lei è stata due ore con la sua legala. Aveva rilasciato tutte le dichiarazioni, fatto tutte le firme, non c’era nessun bisogno che Yulia uscisse dalla casa. Yulia ha dovuto dire che doveva uscire fuori per sistemare la sua situazione, cosa non vera. Perché lei ha tutto sistemato. La redazione ha fatto incontrare Yulia con l’avvocata tramite il confessionale, cosa che nessuno sa. Yulia pensava di tornare! Perché l’hanno fatta uscire?

Yulia è diventata scomoda quando ha tirato fuori la verità di Lollo ed Helena, secondo me. Lollo ed Helena si erano messi d’accordo fuori. Nessuno nella casa diceva questa verità, solo mio figlia l’ha detta. Anche con una denuncia poteva rimanere! Perché quando lei ha firmato il contratto lei non aveva nessun precedente, nemmeno adesso. Lei poteva rimanere, continuando il suo percorso. Tutti escono, risolvono le loro situazioni e rientrano, perché mia figlia non rientra? Ma in ogni caso lei aveva già risolto tramite il confessionale. Sono state dette delle bugie, Yulia non doveva uscire”.