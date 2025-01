Il televoto in corso per decretare il prossimo eliminato del Grande Fratello è senza dubbio alcuno quello più sentito dell’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini (clicca QUI per l’andamento dei sondaggi). A rischio ci sono due protagoniste assolute di questa edizione, Shaila Gatta e Helena Prestes (che ricordano l’accesa rivalità tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli al GF Vip 7), e questa volta il pubblico è chiamato a scegliere chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa, e non il concorrente preferito.

A circa 48 ore dall’apertura del televoto è scoppiato una faida sui social: i fan dell’ex velina hanno chiesto l’annullamento delle votazioni, accusando i sostenitori della modella brasiliana di aver violato le regole. Gli Shailenzo puntato il dito contro gli Heleners, accusandoli di aver votato in massa dal Brasile, e sostenendo che sarebbe stata anche la sorella di Helena a chiedere ai fan connazionali di votare per la Prestes. Da quel momento è scoppiato il putiferio, e moltissimi utenti hanno addirittura contattato il Codacons: “Ragazzi questi ci buttano fuori Shaila se non facciamo qualcosa. Contattiamo tutti il Codacons”. “Scriviamo al Codacons perché quelle votano dal Brasile ed è contro il regolamento. Stanno usando i vpn per non farsi tracciare che sono brasiliane”.

Dall’altra parte della barricata ci sono i fan di Helena che hanno a loro volta accusato quelli di Shaila di aver usato bot e account fake per dare più voti contro la modella brasiliana: “Loro dicono che ci sono voti dal Brasile e poi sono i primi a trasgredire il regolamento usando i bot!”. “Si sono autodenunciate in pubblico che usano bot. Io poi mi sono infiltrata in una room e spiegavano come usare i bot”. “Chiedono l’annullamento per i voti brasiliani che non verranno contati e poi loro usano i bot”.

Insomma, con il passare delle ore la situazione diventa sempre più incandescente. I fandom di Shaila e Helena sono sul piede si guerra, chi la spunterà?