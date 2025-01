Nella Casa del Grande Fratello il clima si fa sempre più pesante dopo il ritiro di Jessica Morlacchi. La scorsa notte, Ilaria Galassi ha avuto una forte crisi e ha manifestato la sua volontà di abbandonare la Casa.

Intanto, Javier Martinez ha nominato in più di un’occasione una ragazza di nome Vanessa, e adesso sempre che gli autori siano riusciti a trovarla e l’abbiano contatta. Deianira Marzano e Agent Beast hanno rivelato che la ragazza potrebbe varcare la porta rossa insieme ad un altor uomo dal “passato complicato”: “Stanno cercando in tutti i modi di convincere Vanessa a entrare al GF per Javier. Le voci su un possibile ingresso di Vanessa si fanno sempre più insistenti. L’ingresso è un concorrente con legami con Javier e un uomo dal passato controverso. Saranno almeno due ingressi

Ma il vero terremoto che scuoterà dalle fondamenta la Casa più spiata d’Italia sarà la prossima eliminazione. Quasi certamente, infatti, ad essere eliminata sarà una tra Shaila Gatta e Helena Prestes. Il pubblico, questa volta, non è chiamato a scegliere il concorrente preferito, bensì quello da eliminare, circostanza che ha scatenato una vera e propria guerra tra i fandom sui social. Stando ai sondaggi di ForumFree, (clicca QUI) al momento a rischiare di più è l’ex velina, ma mancano ancora diversi giorni alla conclusione del televoto e tutto può succedere.