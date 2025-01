Ieri mattina, sopra la Casa del Grande Fratello, è volta un aereo con un messaggio di avvertimento indirizzato a Helena Prestes e Javier Martinez. I fan della modella brasiliana e del pallavolista argentino li hanno avvisati di non fidarsi di tre loro coinquilini: Zeudi Di Palma, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.

La prima a leggere il messaggio è stata Shaila Gatta, che ha gridato: “Oddio ma c’è scritto che non si devono fidare di Z, Alfonso e C. E poi che vedono tutto. Zeudi, Alfonso e C chi è? Ah è Chiara. Ok, ma pure io voglio capire queste cose, voglio sapere di chi non mi devo fidare, mandatemi un aereo ragazzi. Questo è tosto”.

Luca Calvani, sollevato, ha ammesso: “Per fortuna non ci sono, grazie al cielo. Vabbè almeno non sono in questa lista”.

Alfonso D’Apice invece è rimasto spiazzato: “Io però non capisco perché sono in quella lista. Per Helena ok, ma per Javi no, io sono suo amico. I fan di Helena possono anche avercela con me, l’ho nominata. Che non siamo grandi amici è ovvio e ci sta, ma lo striscione era anche per Javier. Non c’era bisogno di questo messaggio per Helena, ma non era un avviso solo per lei”.

Helena sembra aver apprezzato: “Io ho capito tutto, grazie!”. Javier ha fatto la sua personalissima analisi del messaggio: “Da Alfonso sicuramente non mi mettono in guardia, di lui mi fido! Zeudi magari è perché mi ha dato dei pareri sul mio rapporto con Helena. Avranno accumunato loro tre perché avranno parlato tra loro della mia amicizia con Helena”.

Tommaso Franchi, invece, non ci ha capito assolutamente nulla: “Secondo me è che Helena non deve fidarsi di te Javier! E poi ci sono gli altri tre così. Io lo interpreto in questa maniera”.

Inoltre, quando ha visto volare un altro aereo per Javier, l’idraulico toscano non ha nascosto il suo fastidio per il messaggio indirizzato al pallavolista argentino: “Tante comparse, un protagonista. Noi con te”. “Un protagonista, certo… un protagonista che dorme solo e mangia”, ha borbottato Tommaso.