Questa sera andrà in onda su Canale 5 la ventiduesima puntata del Grande Fratello. C'è grande attesa tra i telespettatori, soprattutto per l'esito del elevoto, che vede a rischio eliminazione Helena Prestes, Ilaria Galassi, Shaila Gatta, Luca Calvani e Tommaso Franchi. Il popolo del web pare essere compatto contro una delle due protagoniste al televoto. In quasi tutti i sondaggi ad aver ricevuto più voti è Shaila (in alcuni le percentuali sono persino bulgare). Dando una rapida occhiata ai risultati dei sondaggi aperti sul Grande Fratello Forum, IsaeChia, Reality House e Forum Free è chiaro come gli utenti si siano attivati per far uscire l’ex velina.

Nella puntata di questa sera, Jessica Morlacchi (che ha rifiutato il provvedimento disciplinare e ha deciso di ritirarsi) tornerà a varcare la porta rossa per un faccia a faccia con Helena Prestes e Luca Calvani. A rivelarlo è stata Federica Panicucci a Mattino 5. Ma l'ex cantante dei Gazosa non sarà l'unica ad entrare nella Casa. Stando a quanto rivelato da TVBlog, infatti, arriverà anche Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, nonché grande amica della modella brasiliana.