Ribaltando ogni pronostico e in netta contrapposizione ai risultati di tutti i sondaggi, Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello. Un’uscita di scena che ha spiazzato tantissimi telespettatori ed anche Jessica Morlacchi, sua acerrima rivale: “No Alfonso non me l’aspettavo affatto. Non credevo che sarebbe uscita Helena. Pensavo che sarebbe uscita Shaila. In ogni caso devo dire che è stata una degna avversaria, una grande giocatrice e una protagonista di questo Grande Fratello, devo essere onesta”.

Il televoto di questa settimana è stato particolarmente infuocato (sono stati inviati milioni di voti). Ad inizio puntata, Alfonso Signorini ha dichiarato: “Siete stati in tantissimi a votare, una cosa davvero enorme. Sono arrivati milioni di voti. In meno di una settimana abbiamo registrato tre milioni e mezzo di voti e tra poco scopriremo chi uscirà”.

A votare per l’eliminazione di Helena Prestes è stato il 50,96% dei telespettatori. Subito dietro c’è Shaila Gatta con il 43,12%, seguita da Ilaria Galassi con il 4,15%, Tommaso Franchi con l’1,19% e Luca Calvani con solo lo 0,55%.

L’eliminazione della modella brasiliana ha spiazzato tutti, e sui social la stragrande maggioranza degli utenti si è schiarata dalla sua parte. A commentare l’uscita di scena di Helena è stato uno dei protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Alex Belli. Il “Man” non ha risparmiato una frecciatina agli autori: “Considerazione GF, girando nel web, non c’è un solo commento che non sia a favore di Helena e contro la sua Eliminazione, forse il programma dovrebbe tornare al pubblico sovrano che decide realmente alle sorti del gioco?”.