Ieri, lunedì 13 gennaio, è andata in onda la ventiduesima puntata del Grande Fratello. Nonostante l’attesa per l’esito del televoto che ha poi sancito – a sorpresa – l’eliminazione di Helena Prestes, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto registrare un calo rispetto alla puntata dello scorso giovedì.

Di seguito i dati Auditel della serata di lunedì 13 gennaio 2025 riportati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 13 gennaio 2025, su Rai1 Il Conte di Montecristo ha interessato 5.005.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1:20 – Grande Fratello ha raccolto 2.260.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 848.000 spettatori pari al 3.9%, nella presentazione in onda dalle 21:24 alle 22, e 1.089.000 spettatori pari al 6.3% dalle 22 alle 23:46. Su Italia1 The Avengers incolla davanti al video 1.235.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 724.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 722.000 spettatori (4.8%). Su La7 In viaggio con Barbero: Francesco, un santo scomodo raggiunge 1.101.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 496.000 spettatori con il 2.5% (episodio in replica in seconda serata: 496.000 – 2.5%). Sul Nove Semplicemente Persia: One milf show raduna 619.000 spettatori (3.2%)