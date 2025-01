Ribaltando ogni pronostico e in netta contrapposizione ai risultati di tutti i sondaggi, Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello. Un’uscita di scena che ha spiazzato tantissimi telespettatori ed anche Jessica Morlacchi, sua acerrima rivale: “No Alfonso non me l’aspettavo affatto. Non credevo che sarebbe uscita Helena. Pensavo che sarebbe uscita Shaila. In ogni caso devo dire che è stata una degna avversaria, una grande giocatrice e una protagonista di questo Grande Fratello, devo essere onesta”.

Il televoto di questa settimana è stato particolarmente infuocato (sono stati inviati milioni di voti). Ad inizio puntata, Alfonso Signorini ha dichiarato: “Siete stati in tantissimi a votare, una cosa davvero enorme. Sono arrivati milioni di voti. In meno di una settimana abbiamo registrato tre milioni e mezzo di voti e tra poco scopriremo chi uscirà”.

A votare per l’eliminazione di Helena Prestes è stato il 50,96% dei telespettatori. Subito dietro c’è Shaila Gatta con il 43,12%, seguita da Ilaria Galassi con il 4,15%, Tommaso Franchi con l’1,19% e Luca Calvani con solo lo 0,55%.

Tuttavia, in queste ore sui social è in corso una vera e propria rivolta da parte dei fan della modella brasiliana, che stanno mettendo in discussione la legittimità dell’esito del televoto. Nel riepilogo dei dati pubblicato dal Grande Fratello, infatti, la domanda che viene posta ai telespettatori è “Chi vuoi salvare?” e non “Chi vuoi eliminare?”. E’ ipotizzabile che si tratti di un errore di battitura, anche perché, in questo caso, sarebbe stato Luca Calvani ad essere eliminato. Ad ogni modo, su X sono state aperte diverse room per discutere dell’esito del televoto, e il post in cui il GF ha annunciato l’eliminazione di Helena Prestes è stato sommerso da una valanga di commenti, tutti (o quasi) contrari all’uscita della brasiliana.