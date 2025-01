Ieri sera, contro ogni pronostico, Helena Prestes è uscita sconfitta dal televoto infuocato che la vedeva opposta a Shaila Gatta, e ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello. L’esito delle votazioni ha spiazzato inquilini e telespettatori (molti dei quali hanno sollevato diversi dubbi sulla regolarità del televoto), anche perché la modella brasiliana è stata sempre tra le preferite del pubblico.

Questa mattina, Luca Calvani, molto vicino a Helena, si è avvicinato a Javier Martinez con l’intento di consolarlo dal dispiacere per l’eliminazione della Prestes. Nel farlo, però, si è lasciato sfuggire un dettaglio che la regia ha prontamente censurato. “Come stai? Helena sta bene, ho già sentito stamattina, però…”, ha detto l’attore toscano. A quel punto la regia ha fatto scattare la censura.

Calvani ha ricevuto informazioni nel Confessionale o è stato messo direttamente in contatto con Helena?

Helena Prestes, le sue parole dopo l'eliminazione

"Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella. Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. […] Grazie a tutti voi per questo percorso”.