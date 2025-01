Jessica Morlacchi ha rotto il silenzio sui social dopo il ritiro dal Grande Fratello. La scorsa settimana, l’ex cantante ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia perché non accettato il provvedimento disciplinare comminato a lei, Helena Prestes e Ilaria Galassi dopo le liti che si erano verificate alcuni giorni prima. Ieri sera, Jessica è tornata nella Casa per un confronto infuocato con la modella brasiliana e Luca Calvani, e pochi istanti fa ha scritto un lungo post su Instagram, nel quale ha parlato della sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Jessica Morlacchi, le sue parole dopo il ritiro dal GF

“In questa magica avventura al Grande Fratello ho semplicemente voluto essere me stessa e voi siete riusciti a saper cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti. Il mio grazie più grande va a tutti voi che mi avete sostenuto: per gli aerei, le frasi bellissime, il supporto, il tempo e i soldi spesi per ogni televoto, non do nulla per scontato.

Grazie ad Alfonso Signorini per aver creduto in me e a tutta la squadra di Endemol Shine Italy per avermi regalato questo sogno. Grazie a Beatrice Luzzi per avermi capita e per tutte le immunità che mi ha dato. Grazie a Cesara per i consigli e le critiche preziose. E a Rebecca Staffelli per i sorrisi che mi regalava con le sue ‘clip virali’. Grazie alla mia famiglia (tutta), ai miei amici e alle persone che ogni giorno si impegnano per rendermi serena. Vi voglio bene, per sempre. Vostra Jess”.