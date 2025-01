Hande Ercel, l’attrice turca che ha spopolato in Italia con la serie tv Love is in the air, andata in onda su Canale 5 insieme all’ex compagno Kerem Bursin, riesce sempre a far parlare di sé.

La famosa attrice, oggi impegnata con il film dal titolo Lascialo al vento, in cui interpreterà il ruolo principale insieme all'altro protagoniosta, Barıs Arduc, ha condiviso una storia commovente dedicata ad una persona molto speciale morta qualche anno fa. In occasione dell’anniversario della scomparsa di sua madre Hande pubblica una serie di foto con delle dediche emozionanti esprimendo la grande mancanza che sente tutti i giorni.

La dedica di Hande Ercel alla madre Aylin

“Mi manchi così tanto mia bellissima madre. Mi manchi così tanto che è oltre misura”. Inoltre riporta una famosa citazione: "Che tu possa avere ere infinite nei mari infiniti in cui nuoti... Vorrei poter essere con te ad ogni età... Il mio profumo di cipria, sono felice che tu sia mia madre".

Hande Ercel ha voluto così ricordare sua madre Aylin Ercel, scomparsa nel 2019, proprio nell'anniversario della sua morte.

Sembra che ad ogni suo compleanno Hande dedichi una candelina sulla torta alla sua mamma, un modo come un altro di sentirla vicina. Ha sempre dichiarato di soffrinne l’assenza. In molte interviste afferma che sarebbe curiosa di sapere se la madre sia orgogliosa di lei dopo i premi e i successi raggiunti. Una giovane e bellissima donna che muore prematuramente dopo una lotta contro un male crudele. Hande l’ha sempre definita una guerriera che ha perso la sua battaglia più importante.

L’assenza della madre rappresenta per l’attrice turca il motivo per cui cerca di essere quanto più presente nella vita di sua sorella Gamze. Due giovani donne che sono diventate orfane di madre troppo presto.