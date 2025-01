Questa settimana al Grande Fratello sono finiti in Nomination ben nove concorrenti: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. A differenza dell’ultimo televoto eliminatorio che ha sancito l’uscita di scena di Helena Prestes, la domanda posta al pubblico è tornata ad essere “Chi vuoi salvare?”.

I sondaggi a poche ore dall’apertura del televoto non stanno regalando grosse sorprese: la maggioranza dei voti stanno andando verso due concorrenti in particolare, ovvero Javier Martinez e Stefania Orlando, che certamente non rischiano di uscire, mentre i meno votati sono gli ultimi arrivati, Emanuele, Eva, Bernardo e Maxime, e con ogni probabilità sarà uno di loro ad abbandonare il reality nella puntata di lunedì 20 gennaio.

Nomination, il riassunto del sito del Grande Fratello

“Il primo ad alzare la propria è Javier, il quale nomina Shaila per i trascorsi che hanno avuto. Si passa a Pamela che indica Emanuele, con cui passa poco tempo. Alfonso nomina Stefania a causa di alcuni dissapori. Stefania, per via della delusione vissuta poco prima, fa il nome di Eva, così come Bernardo, che si sente costantemente giudicato dall’attrice. Shaila ricambia la Nomination di Javier, accusandolo di non mettersi mai in discussione. Chiara nomina Stefania, mentre Emanuele va dritto su Zeudi, che trova poco propensa ad accettare le opinioni altrui.

Eva e Ilaria scelgono Emanuele, ragazzo con cui non hanno parlato più di tanto. Anche Zeudi indica Emanuele ma le motivazioni sono diverse: tra loro c’è un po’ di freddezza e, in più, la giovane ritiene che il ragazzo non stia dando nulla al gioco. Conclude Maxime che nomina Zeudi, con cui ha avuto una discussione durante la settimana.

Lorenzo, il quale dice senza troppi fronzoli Javier. Non vedeva l’ora che non fosse immune per nominarlo. Il concorrente successivo è Luca che indica Pamela, troppo altalenante nelle sue scelte. Mariavittoria fa il nome di Alfonso, restituendo la Nomination della settimana scorsa, mentre Giglio vota Emanuele, con cui ha costruito un rapporto superficiale. Prosegue Tommaso: la sua scelta è Alfonso, troppo giudicante nei suoi confronti. Chiude il cerchio Amanda che, senza troppe sorprese, dà il suo voto a Pamela”.