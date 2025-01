Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 16 gennaio, Helena Prestes è prima tornata nella Casa per un confronto con Lorenzo Spolverato, e poi in studio per un faccia a faccia con Jessica Morlacchi. Poco prima di congedarsi dal modello milanese, con il quale ha avuto una discussione piuttosto accesa, la modella brasiliana sembra aver lanciato un messaggio in codice.

Mentre battibeccava con Lorenzo Spolverato, e prima di uscire dalla porta rossa, Helena Prestes ha concluso dicendo: “Spero che prendi questi soldi e te ne pentirai, secondo me. Viva l’Argentina! Ciao Lorenzo, non me ne frega niente!”. Il riferimento, dunque, sarebbe a Javier Martinez, eterno rivale di Lorenzo, chiamato anche “Mariano” durante la discussione. Quel “Viva l’Argentina”, secondo molti telespettatori, sarebbe una sorta di messaggio in codice, perché le sarebbe stato vietato di fare il nome di del pallavolista argentino. Insomma, molti telespettatori sono convinti che si sia trattato di un messaggio in codice utilizzato per evitare di violare il regolamento.