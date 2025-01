Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes è tornata nella Casa dopo la sua recente eliminazione per un confronto con Lorenzo Spolverato (clicca QUI per l’articolo). Tuttavia, a catturare l’attenzione dei telespettatori, è stato un episodio avvenuto in studio poco prima del faccia a faccia tra la modella brasiliana e Jessica Morlacchi. Poco dopo l’ingresso in studio della cantante, le due ex gieffine si sono scambiate un occhiolino, circostanza che ha subito alimentato le più disparate ipotesi sui social. Si tratta di un segnale di riavvicinamento tra le due, oppure dietro c’è dell’altro? E’ bene sottolineare che Helena e Jessica sono state l’una la nemesi dell’altra, ecco perché il pubblico non riesce a spiegarsi il perché di quest’occhiolino, che rappresenta di fatto una sorta di cenno di intesa.

Ad alimentare ulteriormente i sospetti è un retroscena svelato alcuni giorni fa. Una persona presente tra il pubblico in studio durante la puntata del 13 gennaio, ha infatti svelato di un incontro che sarebbe avvenuto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano: “Io ero lì, è una cosa certa: ieri Jessica e Helena si sono parlate e abbracciate dietro le quinte come se nulla fosse. Quindi, deduco che abbiano fatto una sceneggiata?”.