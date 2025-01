Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 16 gennaio, c’è stato l’attesissimo confronto tra Lorenzo Spolverato e Saro Mattia Taranto, meglio conosciuto come il “guru della moda”, il quale ha ribadito di aver baciato il modello milanese (il gieffino ha negato in maniera categorica). Al termine della diretta, Lorenzo ha avuto un confronto con Javier Martinez: i due si sono stuzzicati e provocati a vicenda, ma il pallavolista argentino ha espresso la sua solidarietà al coinquilino in merito al faccia a faccia avuto con il “guru”.

“E pensa che io stasera non ti avrei nemmeno nominato se tu non fossi stato immune. Ti dirò una cosa. Mi ha fatto arrabbiare l’accanimento che c’è stato su di te e l’avrei anche detto in diretta nella puntata. Parlo del guru, della cosa venuta da fuori. Perché è facile venire da fuori e parlare in quella maniera. Non mi è piaciuta per nulla quella cosa e mi sembrava sbagliata. Avevo già il discorso in mente, avrei detto ‘sembrerà strano, ma voglio spezzare una lancia a favore di Lorenzo, ma a me non piace questa cosa che sto vedendo’. Detto questo, io continuo a pensarla allo stesso modo su di te. Dovresti accettare il fatto di essere incompatibili. Per te sono un comodino? Sono felice, perché tu lo sei per me, ma io non ti considero”.

Lorenzo ha ringraziato Javieri, e si è anche augurato di arrivare in finale con lui: “Ti ringrazio per questa opinione sul guru. Così come se venissero tuo papà e tua mamma qui, io sarei molto contento per te. Però stai giocando un po’ a carte coperte e lo fai bene. Diciamo che hai quattro coperte e una scoperta. Io porto questa idea fino alla finale. Non so se saremo noi a scontrarci in finale e sarebbe bello tra due tori come noi”.