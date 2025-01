Durante la ventiduesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 16 gennaio, c’è stato l’attesissimo confronto tra Saro Mattia Taranto, meglio conosciuto come il “guru della moda”, e Lorenzo Spolverato. Il faccia a faccia si è poi rivelato un mezzo flop, perché si è sostanzialmente chiuso con un nulla di fatto. Lo stilista ha confermato la sua versione dei fatti (la stessa raccontata al settimanale Nuovo TV), mentre il modello milanese ha negato tutto. Al termine della diretta, Saro Mattia Taranto ha condiviso la storia Instagram di una sua amica, che ha scritto: “Sono dalla tua parte, perché noi sappiamo”. Il “guru” ha poi pubblicato un selfie con la seguente didascalia: “Che la verità trionfi sempre”.

Saro Mattia Taranto, le sue parole durante la puntata

“C’è stata confidenza eccome. Cosa è successo dopo? Lui mi ha voluto accompagnare a casa e poco prima che io scendessi c’è stato un bel bacio. E non parlo di un bacio normale, ma di un bacio passionale. Come tra chi? Tra me e te! No, non è un film, è tutto vero. Sicuramente ognuno di noi è tornato a casa sua per cavoli suoi. Ma tu mi hai voluto accompagnare a casa e poi c’è stato quello che ho detto. Non è stato un bacio a stampo, ma uno vero, passionale. Dai Lorenzo basta mentire. Perché devi rinnegare questa storia? Ci siamo conosciuti ed eri una persona totalmente libera, serena, tranquilla. tu stai negato tutto e in maniera morbosa dici ‘io non ho mai baciato un uomo, non ho mai fatto nulla con un uomo’.

Noi abbiamo anche parlato successivamente sui social. Perché stai facendo questa scenata falsa? Mi stai un po’ urtando. E quanta gente ti sei baciato che nessuno sa?! Tu stai facendo una recita nella casa e sei una persona totalmente diversa. A Shaila invece vorrei dire che le mamme hanno sempre ragione e che dovrebbe ascoltare la sua. E tu non continuare a dire che non c’è mai stato il bacio! E sai cosa ti dico? Come mai hai smesso di seguirmi su Instagram il giorno prima di entrare al Grande Fratello? Mi avevi seguito tu e mi avevi cercato. E tu mi hai chiesto gli abiti per un servizio fotografico”.