Ciro Solimeno è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Il giovane originario di Torre Annunziata è sceso in studio come corteggiatore di Martina De Ioannon, e alla fine la tronista ha scelto di lasciare il programma con lui.

La storia d’amore tra il 22enne oplontino e l’ex volto di Temptation Island prosegue a gonfie vele (sono stati avvistati insieme a Roma ad un evento di Giulia De Lellis, tenete l’icona aperta sulla fidanzata di Tony Effe), ma prima che lui diventasse un corteggiatore, su Instagram si è divertito a “provarci” proprio con Giulia De Lellis, che all’epoca non aveva ancora ufficializzato la sua relazione con Tony Effe. Ciro la riteneva single, e dunque le ha scritto su Instagram. Come segnalato da un utente di Very Inutil People, sotto un carosello di foto della De Lellis, Solimeno ha scritto: “Rispondimi nei DM”. Sotto un altro carosello di foto ADV le ha scritto “Alla terza foto mi aspetti”. Insomma, l’allusione è palese:

Che Ciro abbia un debole per Giulia è assolutamente lecito, ma i suoi commenti sono stati fortemente criticati dalle cosiddette “Coatters”, le fan di Gianmarco Steri (la non scelta di Martina), che hanno colto la palla al balzo per attaccare lui e la tronista, accusandola di aver scelto un ragazzo immaturo.