La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 16 gennaio, si è aperta con il ritorno della Casa di Helena Prestes a pochi giorni dalla sua inaspettata eliminazione. La modella brasiliana ha richiesto un faccia a faccia con Lorenzo Spolverato, con il quale all'inizio della sua esperienza nel reality era nata una certa complicità, prima che lui iniziasse una storia d'amore con Shaila Gatta. I telespettatori più attenti hanno colto un dettaglio: la modella brasiliana, infatti, ha lasciato cadere qualcosa a terra C’è chi ritiene che si tratti di un bigliettino, altri invece hanno ipotizzato che fosse un braccialetto o una catenina per Javier Martinez o Zeudi Di Palma. Quale sarà la verità?

Il confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

Le clip mostrate in puntata sono piuttosto inequivocabili, tra Helena e Lorenzo l'attrazione c'è sempre stata e anche le dichiarazioni da parte di entrambi al riguardo non erano mancate. “Vorrei portarti fuori di qui, nel mio cuore”, ha detto il modello milanese a Helena, proprio da qui che parte Alfonso Signorini: “Come si può partire dal dire ad una donna, ti voglio portare fuori da qui a dire negli ultimi giorni ho sempre sperato che uscisse?”, ha chiesto il conduttore. Lorenzo, ha quindi risposto: “Semplicemente perché il tuo atteggiamento è cambiato, dal primo mese e mezzo, dove noi avevamo un’infatuazione, quella complicità, poi il tuo comportamento mi ostacolava, nella mia relazione. E allora anche io sono cambiato”.

La Prestes ha quindi rivendicato i sentimenti provati in quelle settimane in cui sono stati vicini e durante le quali ha capito di essersi innamorata di lui, pur non essendo ricambiata. Per cui, senza filtri, dice al gieffino tutto quello che pensa: “Dici le bugie a te stesso e te la credi. Tu hai sempre giocato con me, poco fa eravamo vicini quando. Tu racconti tante bugie solo per convenienza, cerchi di manipolare tutta la casa, adesso con Shaila stai facendo gli stessi giochetti che hai fatto con me. Tu ami soltanto te stesso, sei cattivo, stai facendo una cosa cattiva. Sei falso, dici che mi porti nel cuore, tu sai che io volevo spensieratezza, sai come sono entrata qui con leggerezza”. Lorenzo ha provato a difendersi e ha cercato anche di far ragionare l'ex coinquilina: “Con te è sempre così, non ascolti. Possiamo passare alle prove? Dimmi le prove che garantiscono che io sia cattivo, brutta persona e manipolatore. Tu non riesci a pensare a te stessa e vedi cosa c’è in me. E assurda”.

Helena è ormai infastidita dal comportamento di Lorenzo: “Il tempo è prezioso e io con te non voglio perdere più tempo”, ha detto. Spolverato ha replicato: “Non me lo aspettavo. Se esci così sei entrata, mi hai insultato e adesso è uguale a prima. Il tuo atteggiamento è cambiato da quando sei entrata, poi sono andato in Spagna”. La modella brasiliana sostiene che proprio al Grande Fratello spagnolo lui avrebbe detto di aver solamente giocato con i suoi sentimenti: “Te la sei giocata e te la stai giocando fino adesso”, ha aggiunto Helena. Ed è in questo momento che Lorenzo prende le distanze da quanto detto finora dall'ex gieffina: “Io non ho giocato con Helena, ho condiviso con lei tutto quello che mi andava di fare, non ero innamorato e non lo sono mai stato. Ma poi quando io mi sono accorto che il sentimento era forte, hai sempre avuto un atteggiamento altalenante, dal momento che hai iniziato a provocarmi. Dov’è il tuo cuore con me? Dov’è? Non c’è”.