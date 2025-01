Nel corso della ventiduesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 16 gennaio, è scoppiata un’inaspettata lite tra Stefania Orlando e Eva Grimaldi. L’episodio si è verificato dopo la catena di salvataggio che ha determinato il secondo concorrente candidato alla prossima eliminazione. Con grande sorpresa di tutti, la scelta di Eva non è ricaduta su Stefania, con al quale è sempre stata molto legata nella Casa, bensì su Alfonso D’Apice.

“Se permetti ci sono rimasta male. Sei falsa – è sbottata la Orlando -. Non mi venire più a dire ‘Stefania non cambiare letto, dormi con me’”. “Ma stai scherzando? - controbatte la Grimaldi -. Dove sta scritto che dovevo salvarti? Io ho dato la possibilità alla persona più giovane. Io faccio il mio Grande Fratello, con la mia testa”. “Pensavo avessi un atteggiamento un po' più da signora”, continua Eva rivolgendosi a Stefania, che risponde: “Anche io pensavo fossi un po' più leale, ma la lealtà evidentemente non fa parte della tua persona”. “Sai che ti dico? Pagherò le conseguenze, è un gioco questo”, conclude Eva.