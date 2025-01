Sulla sua newsletter, Selvaggia Lucarelli ha parlato della vicenda relativa al divorzio professionale di Paolo Bonolis da Lucio Presta, e del peso che su questa decisione avrebbe avuto Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore.

Selvaggia Lucarelli ripercorre gli esordi della relazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, iniziata nel 1997 quando i due si incontrarono in occasione di una televendita e proseguita con il matrimonio. Poi la nascita dei figli Silvia, Davide e Adele: “Ed è proprio dopo l'arrivo del figlio maschio che Sonia inizia - secondo testimoni - ad avere un ruolo più dominante nella vita professionale di Paolo. Prima apre una società che dura poco con un socio destinato a sparire molto presto e poi, tramite Paolo, propone a Lucio Presta di aprire insieme una società”, si legge nella newsletter.

“Nel 2005 nasce così la SDL 2005 che tra le altre cose si occupa di casting per i programmi di Bonolis, come Ciao Darwin e Avanti un altro!”, scrive ancora la Lucarelli, che poi entra nel dettaglio dell'ingente patrimonio della Bruganelli: “Sonia ha il 51%, Presta il 30% e Marco Bruganelli, fratello di Sonia, il restante 19%. La società va molto bene, Sonia negli anni diventa - di fatto - milionaria accumulando un patrimonio tra i 3 e i 5 milioni di euro più alcuni immobili che le regala Paolo e altre proprietà".

Nel corso del racconto di Selvaggia Lucarelli si fa anche riferimento ai tradimenti di Sonia Bruganelli, a cui lei stessa ha fatto riferimento durante una recente intervista a Belve. “Dopo la nascita di Davide iniziano anche i tradimenti, quelli di cui Sonia stessa ha parlato con vaghezza in alcune interviste e di cui Paolo Bonolis all'epoca viene a sapere, almeno in parte. Le discussioni sono accese, Bonolis in un'occasione va anche via di casa e finisce per andare a dormire in un hotel della capitale per alcuni giorni, ma alla fine lui ama follemente sua moglie e la lite si ricompone”.

Poi, il dettaglio sugli uomini con cui la Bruganelli avrebbe tradito Bonolis: “Sonia, come detto, ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non. In particolare, quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per cinque anni, e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo. Che però da un certo momento in poi ignora tutto”.