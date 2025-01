Negli ultimi mesi si è molto discusso dell'orientamento sessuale di Lorenzo Spolverato, tra i concorrenti più chiacchierati e controversi dell'attuale edizione del Grande Fratello.

Saro Mattia Taranto, meglio conosciuto come il "guru della moda", ha sostenuto (prima in un'intervista al settimanale Nuovo TV e poi durante una puntata del GF), di aver avuto un breve flirt con il modello molanese. Sulla questione è intervenuto Jenny Urtis, anche lui ex gieffino, che ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, ha dichiarato. "Non conosco Lorenzo personalmente, Milano è piccola e la gente parla. Hanno detto che è gat, per me non è vero, è super eterio. Qua per Milano girano tante persone del mondo della moda che hanno un stile di vita un po' particolare, di lusso, viaggi e cose, quindi si è fatto un po' abbagliare da queste cose - si legge su IsaeChia -. Quindi è partito con questa persona, non so cosa abbia fatto con questa persona che lavora nel mondo della moda, viaggi o quant'altro...Sicuramente ha fatto questo viaggio o è uscito con questa persona, ma penso che si sarà fatto abbagliare dalla vita a stelle e strisce, non dal fatto che sia gay. Assolutamente no, è super etero. Poi, da trans li riconosco gli etero”.

Jenny ha poi parlato di Helena Prestes, sua grande amica: "Helena è una mia carissima amica, super carina. E' una persona molto diretta e questo la penalizza. Un po' come Dayane Mello, infatti le assimilo molto come personaggi. Prima di entrare stava vedendo le persone papabili e aveva detto che Lorenzo era carino, io spingevo di più sul'idraulico (Tommaso Franchi, ndr)".