Da quando Helena Prestes è stata eliminata – a sorpresa – dal Grande Fratello, i suoi sostenitori hanno dato vita ad una vera e propria rivolta social al grido di “Giustizia per Helena” e “Riescaggio per Helena”. Il numerosissimo fandom della modella brasiliana non si è esclusivamente limitato ad una crociata sul web, ha infatti investito un ingente somma di denaro per far volare degli aerei sopra la Casa, ma non solo. La campagna per il ripescaggio di Helena è addirittura sbarcata oltreoceano, fino al cuore pulsante di New York City.

La crociata dei fan di Helena Prestes a Time Square

I fan della Prestes hanno pagato un’agenzia per trasmettere un loro messaggio su uno degli enormi schermi posizionati a Times Square. Ieri notte, per circa 15 secondi, coloro che affollavano l’iconica piazza della "Grande Mela", hanno letto “Il mondo lo chiede: ripescaggio per Helena”, in quattro lingue diverse: italiano, spagnolo, portoghese e inglese.

Ma quanto costa trasmettere un video su uno degli schermi di Times Square? Un noto sito dedicato a New York riporta: “148,65 € per 15 secondi. Times Square è un luogo speciale, per lo più ricoperto di schermi. Si può acquistare un segmento di 15 secondi su uno schermo di Times Square durante tutta la giornata. Ciò significa che il tuo video o la tua foto saranno mostrati a Times Square ogni ora per 15 secondi in 24 ore! In questo modo chiunque abbia uno smartphone in qualsiasi parte del mondo può accaparrarsi un pezzetto di Times Square. Il video deve avere una durata minima di 15 secondi. Se il tuo video è più lungo, verrà automaticamente tagliato ai primi 15 secondi”.