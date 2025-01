Sta facendo discutere la decisione degli autori del Grande Fratello di chiudere un occhio su Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, entrambi protagonisti di una chiara violazione del regolamento. L’attore toscano ha ammesso di aver ricevuto un “pizzino” da Enzo Paolo Turchi, mentre il modello milanese ha rivelato di aver utilizzato il cellulare per guardare i social durante la sua trasferta spagnola al Gran Hermano. Gran parte dei telespettatori si aspettava che il GF comminasse una sanzione esemplare ai due concorrenti (si parlava di una nomination d’ufficio), ma gli autori hanno deciso di “graziarli”. Inoltre, Spolverato ha ricevuto anche un bonus, circostanza che ha scatenato la reazione contrariata del web.

Lorenzo "tutelato" dagli autori

Nonostante Luca Calvani e Lorenzo Spolverato abbiano ammesso di aver violato il regolamento, dagli autori non è arrivato alcun provvedimento nei loro confronti. In particolare, considerando che Lorenzo è già stato graziato più volte a seguito di espressioni e comportamenti eccessivi, questo nuovo perdono non sorprende più di tanto. Secondo molti, infatti, il modello milanese godrebbe di una particolare “tutela” da parte del GF, poiché in grado di creare dinamiche e scompiglio all’interno della Casa. Insomma, un personaggio utile al reality, e per questo da proteggere ad ogni costo. Come se non bastasse, nella puntata di ieri sera non solo non è stato preso alcun provvedimento nei confronti del gieffino milanese, ma insieme a Shaila, Zeudi e Javier, anche lui ha ricevuto un bonus molto importante: ovvero la possibilità di tornare in gioco nel caso in cui venisse eliminato. Una decisione che in molti sul web hanno interpretato come una vera e propria presa in giro.

La rabbia dei social

La clemenza mostrata dagli autori del Grande Fratello nei confronti di Lorenzo Spolverato ha infastidito molti telespettatori, che proprio ieri sera, a seguito dell’ennesimo perdono, hanno manifestato attraverso i social tutto il loro dissenso. “Ma quanti regolamenti deve infrangere Lorenzo prima di essere penalizzato in qualche modo. È veramente vergognoso che se la cavi sempre così”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Invece di essere punito, Lorenzo ha avuto il biglietto di ritorno, poi dite che non è protetto”; “Comunque anche questa storia del bonus fatta apposta per tenere tranquillo Lorenzo… gli autori sapevano che sarebbe stato tra i preferiti”; “Shaila e Lorenzo col bonus rientro, fu così che mi passò la voglia di vedere il GF, per quest’anno stop”.