Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 23 gennaio, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia e Michael Castorino sono tornati ad essere a tutti gli effetti dei concorrenti ufficiali. La prima è stata la modella brasiliana, la quale, qualche istante prima del suo ingresso ha visionato una clip in cui si vedeva un avvicinamento tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Subito dopo la puntata, le due ragazze hanno parlato e c’è stato un bacio.

Cos'è successo tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma dopo la puntata

Non è di certo una novità che Zeudi Di Palma nutra un forte interesse nei confronti di Helena Prestes. Durante la sua permanenza in tugurio, la gieffina brasiliana non ha mai nascosto di aver sentito la mancanza della sua amica “speciale”, anche se, nel corso della puntata di ieri, non ha mostrato troppo entusiasmo nel ricontrarla perché poco prima le hanno mostrato una clip in cui l’ex Miss Italia e Javier Martinez erano abbracciati a letto. Al termine della puntata, Helena e Zeudi hanno parlato in cucina: la modella brasiliana, felice di riaverla al suo fianco, l’ha abbracciata e l’ha baciata dicendole: “È che tu mi susciti delle cose che non ti rendi conto”. Inoltre, durante la notte, Zeudi non ha perso occasione di ribadire il suo interesse per Helena, anche se in tanti, all’interno della Casa, non le credono dopo aver visto la clip con Javier: "Quello che ho costruito con lui, Javier, non ha niente in paragone con quello che ho costruito con te, il mio cuore mi porta da te non da lui. Lui mi piace tanto come persona, fuori ho detto che era il mio prototipo estetico, ma se dovessi scegliere sceglierei te, mi hanno chiesto di scegliere e il mio cuore mi porta da te”.

I dubbi di Pamela Petrarolo su Zeudi Di Palma

E Javier cos’ha fatto? Il pallavolista argentino si è confidato con Pamela Petrarolo, la quale gli ha svelato alcuni retroscena su Zeudi: “Noi ci abbiamo parlato con Zeudi, ci ha proprio detto che tu le piaci. Su Helena diceva che è anche una provocatrice, era più lei che sotto le coperte... ma lei non si fida. Sono convinta che se non fosse arrivato l'aereo e non fosse rientrata Helena... ci stava tutta. Bisogna capire se quello che sta succedendo sia qualcosa legata al gioco”.