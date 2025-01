Questa mattina sopra la Casa del Grande Fratello è volato un aereo dei fan per Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice. “Mv con Alf brilli di +”, si legge nel messaggio a firma Mavonso, il fandom che supporta la dottoressa romana e il gieffino napoletano. In passato, i due hanno mostrato una certa complicità che, però, non si è mai trasformata in una frequentazione. Mariavittoria, infatti, è impegnata con Tommaso Franchi, aveva però ammesso di nutrire un interesse nei confronti di Alfonso, ma scelse di non interrompere la frequentazione con l’idraulico toscano e di mettere un punto alla conoscenza con l’ex fidanzato di Federica Petagna.

A distanza di mesi, però, alcuni telespettatori credono che tra i due possa nascere ancora una storia, e per questo motivo hanno inviato un messaggio nel quale hanno suggerito alla Minghetti di fare coppia con D’Apice. L’aereo ha suscitato diverse reazioni: Tommaso si è interrogato sulla percezione che il pubblico ha in merito alle dinamiche della Casa, Alfonso (impegnato con Chiara Cainelli), l’ha presa sul ridere, mentre Mariavittoria ha sottolineato che il brevissimo flirt tra i due risale ormai a diversi mesi fa.

“Siete rimasti indietro… Liaison è un po’ too much. Ragazzi era a novembre, ora siamo a gennaio”, ha detto la dottoressa. “Non ha senso, devi pensare che è una cosa fatta e finita… Devi essere curioso del parere suo, di cosa pensa” è stato il commento di Lorenzo Spolverato, che ha cercato di consolare Tommaso che, però, visibilmente turbato, ha sottolineato: "1.500 euro per l’aereo li hanno spesi però…”.